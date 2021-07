Poluição proíbe banhos na praia da Batata em Lagos

A contaminação fecal revelada pelas análises à qualidade da água balnear da praia da Batata, em Lagos, levou a que a bandeira vermelha tivesse sido hasteada no areal. Os banhos continuavam, esta quinta-feira à tarde, proibidos.O foco de poluição foi detetado terça-feira à tarde, altura em que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Autoridade Sanitária desaconselharam os banhos. Ao mesmo tempo foi realizada, pela autarquia, uma ação de limpeza de algas do areal. Esta quinta-feira, não havia praticamente ninguém na praia pois, além da bandeira vermelha estar içada, os nadadores salvadores também explicaram a situação aos banhistas: “Passámos muito tempo a avisar que a água apresentava contaminação de origem fecal e que, por isso, não se podia tomar banho. As pessoas optaram por outras praias”, revelou aoSamir Tarabbia, nadador salvador.