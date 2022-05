Os pescadores do Barlavento algarvio queixam-se do estado de degradação do pontão do porto de pesca de Lagos. A estrutura onde ficam amarradas as embarcações depois da faina encontra-se “partida em vários sítios, num estado lastimável”, diz José Bartolomeu, presidente da Associação de Armadores da Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio.









“Faltam várias tábuas de madeiras seguidas e os próprios pescadores já tiveram de improvisar e colocaram umas novas tábuas atravessadas para saltarem e conseguirem chegar às embarcações”, afirma o representante. A situação arrasta-se há pelo menos um ano e causa insegurança: “Algum pescador pode cair ao mar e partir uma perna. Também há receio de que se soltem mais tábuas e possam danificar as embarcações que lá se encontram amarradas”. O estado atual da estrutura, dizem, deve-se à “falta de manutenção por parte da Docapesca”.

Em resposta ao CM, a entidade reconhece “algumas debilidades existentes no porto de pesca”, sendo que, nesse sentido, tem vindo a realizar intervenções, com “um investimento global de 1 milhão de euros”. Prevê-se a instalação de um novo “cais flutuante para estacionamento de embarcações”, que, de acordo com a entidade, “virá repor as condições de segurança de pessoas e bens.”