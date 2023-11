Ponte de Cambra em Águeda já reabriu ao trânsito após obras de reabilitação

A ponte de Cambra, no concelho de Águeda, distrito de Aveiro, que esteve encerrada durante cerca de meio ano para a realização de obras de reabilitação e requalificação, reabriu esta quarta-feira ao trânsito, informou a autarquia.

"A ponte de Cambra, sobre o rio Alfusqueiro e que faz ligação entre os lugares de Casal e Cambra, na União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba, reabriu esta manhã ao trânsito", refere uma nota camarária.

A intervenção, que comportou um investimento de cerca de 268 mil euros, surgiu na sequência de inspeções periódicas às pontes e viadutos do concelho sob jurisdição municipal, que detetaram, após verificação subaquática aos elementos de apoio da ponte, "fragilidades na parte submersa de um dos pilares, que poderiam colocar em causa a integridade e segurança estrutural da ponte".

A travessia foi de imediato encerrada ao trânsito, tendo-se iniciado em maio o processo para a sua reabilitação, para resolver as anomalias detetadas e melhorar as condições gerais de circulação na ponte.

As obras começaram no final de agosto e, segundo a autarquia, englobaram a limpeza (remoção de troncos sob a sapata do pilar) e execução de obras de contenção, através da colocação de aterros com núcleo de argila, bem como a betonagem e execução de reforço da parede do pilar. Foi igualmente feito o enrocamento argamassado na envolvente dos pilares.

Quanto ao tabuleiro, a intervenção incluiu a remoção da camada de betão deteriorado da face inferior do tabuleiro, a aplicação de produto de tratamento anticorrosivo e aplicação de betão para acabamento.