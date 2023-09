Ponte Luís I aberta a carros durante a noite a partir de domingo

O tabuleiro inferior da Ponte Luís I, entre Porto e Vila Nova de Gaia, vai estar aberta ao trânsito automóvel entre as 20h00 e as 06h00, já a partir de domingo. O anúncio foi feito há minutos pelas duas autarquias.

"Todos os veículos motorizados podem atravessar a estrutura que liga as margens do Porto e Vila Nova de Gaia", indicam os municípios. "A decisão inicial de restringir a circulação viária visou a promoção da segurança rodoviária face às características e dimensão do tabuleiro inferior da ponte relativamente ao elevado fluxo pedonal que ali se verifica, com uma tendência crescente de utilização", explicam.

As autarquias referem que identificaram que, "a procura pedonal após as 20 horas é compatível com a dimensão do espaço afeto ao peão e à potencial procura dos restantes modos de transporte". Além disso, "sendo o período entre as 20 e as 6 horas coincidente com a redução da oferta de transporte público, potenciando o cumprimento do restante horário, a circulação motorizada na ponte será permitida de forma a facilitar a acessibilidade local e operações logísticas, sem ter um impacto significativo na utilização pedonal e ciclável, bem como na circulação do transporte público".

Os municípios concluem que "a nova solução de mobilidade será, permanentemente, monitorizada".