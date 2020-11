Ponte móvel do Porto de Leixões avariada e cortada de novo

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo indica que, "devido a uma avaria no sistema electrónico, a ponte móvel do Porto de Leixões encontra-se interdita ao trânsito automóvel e de peões".

A travessia entre Leça da Palmeira e Matosinhos já esteve cortada ao trânsito na sequência de avarias em março de 2018, junho do ano passado e já em setembro deste ano.

A APDL indica, nas redes sociais, que "foram de imediato mobilizadas as equipas técnicas para repor o sistema com a maior brevidade", sendo que o transporte de peões "está assegurado por um serviço de transportes públicos".

As avarias frequentes da ponte móvel já levou a União de Freguesias de Matosinhos-Leça, liderada por Pedro Sousa (PS) a criticar os momentos em que as duas cidades ficam isoladas como ilhas e a defender a necessidade de uma terceira travessia, já que a outra (A28) tem elevado volume de trânsito.