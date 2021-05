Ponte Móvel entre Matosinhos e Leça reabre esta terça-feira

A ponte móvel do Porto de Leixões, que une Matosinhos e Leça da Palmeira, reabrirá ainda esta tarde, anunciou a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do castelo (APDL).



A travessia estava cortada desde 30 de março.

"Concluídos os trabalhos de substituição do cilindro hidráulico norte/poente e realizadas as afinações ao sistema hidráulico de acionamento, estão reunidas as condições para reposição do normal funcionamento da ponte móvel", indica a APDL, que "lamenta os transtornos causados por esta intervenção".

O corte de trânsito automóvel e pedonal na ponte móvel provocou duras críticas por parte da população.