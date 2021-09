Ponte que liga Portugal e Espanha deverá estar concluída em 2026

A nova ponte entre Alcoutim, no Algarve, e Sanlúcar de Guadiana, em Espanha, vai custar nove milhões de euros e deverá estar concluída dentro de cinco anos.A obra está incluída no Plano de Recuperação e Resiliência, tendo os respetivos contratos de financiamento sido esta quarta-feira assinados. "É a concretização de um sonho para as muitas gerações que foram habitando estas duas margens", salienta Osvaldo Gonçalves, presidente da autarquia alcouteneja.A nova travessia sobre o Guadiana, que deverá ser construída numa zona de rio com pouco mais de 200 metros de largura, permitirá à população deste concelho do interior algarvio reduzir em cerca de 70 quilómetros a distância para chegar de carro ao outro lado da fronteira.Para a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que esteve presente na assinatura dos contratos, agora é preciso meter "mãos à obra", porque "o tempo é curto e vamos ter de fazer um grande esforço para cumprir todos os prazos e toda a legislação."A governante assegura ainda que este é um projeto de grande importância para "garantir a sustentabilidade" destes territórios do Interior.O concelho de Alcoutim é dos mais periféricos do Algarve. Só nos últimos 10 anos perdeu 13,6% da sua população, contando com 2521 habitantes.