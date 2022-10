Ponte sobre o Douro criticada no centenário de Augustina Bessa-Luís

Mónica Baldaque, filha de Agustina Bessa-Luís, criticou este sábado o projeto da futura ponte sobre o rio Douro, destinada à nova linha Rubi do Metro do Porto.Na abertura das comemorações do centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís, em Serralves, Porto, a filha da escritora homenageada recordou as características e paisagens da cidade transcritas nos livros da mãe: "Espaços cénicos da história da cidade do Porto, que é património mundial, cuja memória vai ser destruída pelo programa e projeto da nova ponte sobre o rio Douro. Basta ler o estudo de impacto ambiental, agora dado a conhecer, que admite que o projeto, cito, ‘terá impacto negativo bastante significativo na paisagem’ e sobretudo cenicamente".O projeto da linha Rubi do Metro do Porto prevê que a futura ponte seja construída entre o Arrábida Shopping (Vila Nova de Gaia) e o Campo Alegre (Porto), junto à casa onde viveu Agustina Bessa-Luís. O Estudo de Impacto Ambiental da linha Rubi está em consulta pública.