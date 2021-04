A Ponte Vasco da Gama vai sofrer condicionamentos no trânsito nos próximos meses devido à realização de trabalhos de manutenção.As obras vão incidir sobre as estruturas nos acessos Norte e Sul da ponte e decorrerão entre os dias 17 de abril e 17 de agosto.Segundo comunicado da Lusoponte, a circulação vai manter-se assegurada apesar do condicionamento no trânsito.