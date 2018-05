Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ponte Vasco da Gama com trânsito condicionado este sábado

Trabalhos de repavimentação começaram à meia noite e deverão demorar até às 14h00.

11:13

A ponte Vasco da Gama, que liga Montijo e Alcochete a Lisboa e Sacavém, vai estar com o trânsito condicionado a uma via em cada um dos sentidos desde a meia noite até às 14h00 deste sábado.



Em comunicado, a empresa Lusoponte, concessionária da ponte em questão, garante que tais condicionamentos surgem devido a trabalhos de repavimentação, no cumprimento de um "programa de rotina previamente estabelecido".



As alternativas e desvios de tráfego "estarão devidamente assinalados e balizados no local".