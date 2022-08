As obras a decorrer na Ponte Vasco da Gama voltam a condicionar a travessia entre Lisboa e a Margem Sul na noite de quarta para quinta-feira. A circulação estará encerrada entre as 23h00 do dia 10 de agosto e as 7h00 do dia seguinte.O corte deve-se à necessidade de verificações topográficas na ponte.Como alternativa, poderá utilizar a Ponte 25 de Abril, cumprindo as restrições impostas nesta Travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas (permitidos unicamente entre as 02h00 e as 05h00).