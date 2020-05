Pontes aéreas podem salvar verão algarvio

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

São mais de dois milhões de britânicos e perto de um milhão de alemães que estão cheios de vontade de ir de férias e que este verão poderiam salvar as contas do turismo no Algarve, onde já existe muita procura por parte de turistas portugueses. A solução para quem está no estrangeiro poderá passar pela criação das chamadas ‘pontes aéreas’, que permitiria aos turistas regressarem ...