População com 65 ou mais anos pouco protegida contra a pneumonia

Em cerca de seis anos, apenas 31% decidiram tomar a vacina.

Por Francisca Genésio | 08:45

Apenas 31% da população com 65 ou mais anos tomou a vacina antipneumocócica, que previne doenças como a pneumonia, a meningite, a otite e a septicemia, nos últimos seis anos.



Os dados foram revelados esta quinta-feira na apresentação do Panorama das Doenças Respiratórias.



O estudo mostra que a pneumonia foi responsável por 44,6% dos 13 474 óbitos registados por doenças respiratórias.



"A vacina antipneumocócica devia fazer parte do Plano Nacional de Vacinação. Se assim fosse, estaríamos a poupar vidas e dinheiro", disse ao CM António Carvalheira Santos, um dos especialistas responsáveis pela elaboração do documento.



A opinião é partilhada pelo presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, José Alves. "É essencial vacinar estas pessoas gratuitamente, mas é necessário também sensibilizá-las para os sintomas como a falta de ar, dor e febre", explicou.



PORMENORES

Óbitos por pneumonia

Do total de óbitos por pneumonia, 94,3% tinham 65 ou mais anos e 87% tinham 75 ou mais anos. Também a doença pulmonar obstrutiva crónica se destaca pela negativa no relatório, passando em 15 anos de quinta causa de morte para terceira.



Vacina é comparticipada

A vacina (Prevenar 13) é grátis para todas as crianças que nasceram a partir de 2015, assim como para adultos ou crianças doentes crónicos. Para os restantes, o Estado comparticipa a 37%. A partir de abril de 2019, haverá uma vacina mais barata.