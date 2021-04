Todas as pessoas acima dos 60 anos deverão ser vacinadas até junho. A meta foi esta terça-feira admitida pelo coordenador do plano de vacinação, Henrique Gouveia e Melo, durante a habitual reunião no Infarmed para atualizar a informação relativa à pandemia.







De acordo com os dados revelados pelo vice-almirante, vacinar toda a população acima dos 60 anos significa “proteger 96,4% das pessoas que faleceram” no País com Covid-19. O objetivo vai ser atingido entre a última semana de maio e a primeira de junho. A segunda fase do plano de vacinação arrancou durante o último fim de semana.





Segundo Gouveia e Melo, a cobertura vacinal de idosos com mais de 80 anos já está acima dos 90%; e a de pessoas na faixa etária dos 50 aos 80, com doenças de risco, está nos 80%.



O processo de imunização decorre a bom ritmo e, por isso, Gouveia e Melo avançou outra meta para o verão: o coordenador quer que, entre julho e agosto, 70% da população com mais de 30 anos já tenha levado a primeira dose da vacina. Para facilitar a concretização destes objetivos, está preparada uma junção das fases dois e três da vacinação.



“Há disponibilidade de vacinas para fazer uma nova estratégia”, explicou Gouveia e Melo, adiantando que serão vacinadas cerca de “97 mil pessoas por dia” este trimestre. Para este mês estarão disponíveis 1,9 milhões de vacinas. Até agora, chegou um total de 2,6 milhões.





Outra das mudanças refere-se ao agendamento. Cada pessoa, desde que dentro da faixa etária contemplada, passa a poder marcar a sua própria imunização para um dos pontos de vacinação existentes.