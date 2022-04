População contra plano para exploração de lítio em Boticas, Fundão e Pinhel

A população quer travar a exploração de lítio no concelho de Boticas e não desiste desse objetivo: este sábado, dezenas caminharam em protesto. “Se não nos fizermos ouvir, caímos ainda mais no esquecimento e, quando formos dar conta, temos a mina a funcionar à porta de nossas casas”, diz Nélson Gomes, de 45 anos, da Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso, uma das mais de duas dezenas de localidades do Centro e Norte onde a prospeção está prevista. “No que estiver ao meu alcance, o projeto mineiro não vai avançar”, garante Fernando Queiroga, presidente da câmara.





A indignação contra o plano do Governo é generalizada e a maioria dos habitantes do Fundão também o contesta. Nas aldeias de Pero Viseu e Caria, duas das freguesias onde haverá sondagem, são poucos os que veem vantagens. “A instalação de uma mina poderá criar alguns postos de trabalho, mas na verdade não temos grandes informações sobre isso”, diz Balbina Agostinho, de 80 anos, habitante de Pero Viseu. “Soubemos desta prospeção pela comunicação social, não pelo Ministério do Ambiente. Não temos detalhes nenhuns sobre o processo. Estamos numa zona abrangida pelo Regadio da Cova da Beira e não nos parece que os dois projetos sejam compatíveis”, afirma Pedro Mesquita, presidente da junta peroviseense. Na vizinha aldeia de Capinha o sentimento é semelhante: “Ninguém nos notificou de nada oficialmente. A população pergunta-nos o que se passa e nós não temos uma resposta para lhe dar”, diz ao CM Vítor Fernandes, presidente da junta, que assegura que vai “fazer tudo o que estiver ao alcance para impedir que a prospeção avance”. Do mesmo se queixam os habitantes de Pala, Pinhel. “Na aldeia ninguém sabia de nada até ouvirmos o presidente na TV. E nesta luta estamos com ele: não queremos cá minas de lítio a dar-nos cabo da saúde e da nossa qualidade de vida”, afirma Alda Gonçalves, de 72 anos, proprietária de um café.

“Temos receio que venha a ser um desastre”



O presidente da Câmara de Pinhel contesta o plano do Governo. Rui Ventura nota que “a área designada para prospeção representa 40% do território de um município que vive da agricultura e que é o maior produtor de vinho na Beira Interior”. “Não somos contra a prospeção ou a exploração de lítio, mas queremos um estudo de impacto ambiental sério para ver até que ponto esta indústria pode afetar a nossa economia. Temos receio que venha a ser um desastre”, defende. Soube dos planos de prospeção pela imprensa.