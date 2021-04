População da Achadinha, nos Açores, vai ser testada à Covid-19

A Autoridade Regional de Saúde dos Açores vai testar em massa os habitantes da freguesia da Achadinha, no concelho de Nordeste, com cerca de 500 habitantes, devido ao "número crescente" de casos de covid-19, que se situam em dez.

De acordo com o comunicado hoje divulgado, "tendo em conta a evolução da situação epidemiológica no concelho do Nordeste, na ilha de São Miguel, a Autoridade de Saúde Regional, desde o dia 27 de março, já realizou 608 testes de despiste ao vírus SARS-Cov-2, pela metodologia RT-PCR, à população daquele concelho".

Mas tendo em conta o "número crescente de casos no concelho, em particular na freguesia da Achadinha, a Autoridade de Saúde Regional, em articulação com a Autoridade de Saúde Concelhia, decidiu que, na segunda-feira, será efetuada uma testagem massiva, com testes rápidos de antigénio, à população desta freguesia".