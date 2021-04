A Câmara Municipal de Oeiras inicia esta segunda-feira a testagem gratuita à população local. Os testes à Covid-19 serão realizados em farmácias do concelho e numa Unidade Móvel. Cada munícipe poderá fazer dois testes por mês (de 14 em 14 dias). É necessário apresentar comprovativo de morada.Quem testou positivo nos últimos 90 dias não pode fazer teste. Numa primeira fase, e no que se refere às farmácias, prevê-se a aplicação de 50 mil testes. No que concerne à Unidade Móvel, prevê-se, em dois meses, a aplicação de 10 mil testes.