O ano da pandemia de Covid-19 agravou o saldo natural em Portugal, com mais mortes e menos nascimentos. Porém, a população residente aumentou ligeiramente face a 2019, graças à subida do número de imigrantes permanentes no País.As Estatísticas Demográficas 2020, publicadas esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, revelam que 2020 registou 84 426 nados-vivos, filhos de mães residentes em território nacional, um decréscimo de 2,5% face ao ano anterior.