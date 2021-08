População em teletrabalho desce para 14,9% no segundo trimestre

A proporção da população empregada em teletrabalho no segundo trimestre deste ano foi de 14,9%, uma redução de 7,6 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre homólogo de 2020, adiantou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas do emprego referentes ao segundo trimestre de 2021, publicadas esta quarta-feira pelo INE, "a proporção da população empregada que esteve em teletrabalho no 2.º trimestre de 2021 (14,9%) foi inferior em 7,6 p.p. à proporção observada no trimestre homólogo de 2020".

O INE detalhou ainda que estes 14,9% correspondem a 717,0 mil pessoas.