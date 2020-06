População estrangeira em Lisboa duplicou

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O número de estrangeiros residentes no concelho de Lisboa passou de 43 142 para 78 614 entre 2010 e 2018, com a percentagem na população total a subir de 7,9 para 15,5%. Os dados foram divulgados pela Pordata, no dia em que se assinala o feriado municipal na capital.O peso dos estrangeiros na população de Lisboa é quase o triplo do que acontece no total do País - em Portugal, apenas 4,6% dos residentes são estrangeiros, a 19ª...