População exige reparação da EN 253 no concelho de Alcácer do Sal

Dezenas de pessoas estiveram concentradas este sábado, na localidade de Santa Susana, a alertar para a degradação da Estrada Nacional 253, que liga o concelho de Alcácer do Sal a Montemor-o-Novo, e a exigir a sua reparação urgente.

Jacinto Vinagre, porta-voz da comissão de utentes, explicou ao CM que "o percurso desde a sede do concelho de Alcácer do Sal até à extrema com Montemor-o-Novo, numa extensão de 20 quilómetros, tem troços péssimos, uns menos maus, mas está toda muito má, com muito buracos",

De acordo com este responsável, trata-se de "uma via por onde circulam muitas viaturas pesadas, com contentores oriundos do Porto Sines", assim como "muitos automobilistas que utilizam este troço diariamente, já que faz a ligação entre o litoral e o interior do Alentejo e a Espanha".

A degradação da via tem provocado, segundo Jacinto Vinagre, "graves prejuízos aos utentes, com furos e outros problemas nos carros" e afeta sobretudo "os moradores das aldeias de Santa Susana e de Santa Catarina, no interior do concelho de Alcácer do Sal, que não têm alternativas para dirigir-se à sede do concelho ou ao Hospital do Litoral Alentejano".

"Os moradores mais antigos dizem que nos últimos 30 anos esta via não sofreu qualquer intervenção e, como é óbvio, as coisas vão-se degradando e chegou a este estado lastimável", concluiu Jacinto Vinagre.