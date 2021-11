Três dezenas de pessoas reuniram-se este domingo à noite em Colares, Sintra, para protestar contra o encerramento do centro de saúde local, encerrado desde 22 de outubro para realização de obras de reabilitação.Segundo Sónia Firmino, uma das promotoras da iniciativa, os utentes receiam que as obras se atrasem e que a reabertura do espaço vá além do prazo previsto: o início de 2022.