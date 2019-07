População revoltada com custo de igreja em Ponte da Barca

Os donativos entregues pela população destinavam-se à reconstrução da igreja destruída pelo incêndio e não à criação de um projeto faraónico, que vai endividar a paróquia. As pessoas estão revoltadas e exigem a devolução do dinheiro, caso contrário admitem levar a Igreja a Tribunal".André Fernandes, presidente da Junta de Freguesia de Lavradas (Ponte da Barca), dá voz a um grupo de cidadãos que está contra o projeto de construção de uma nova igreja contígua ao templo do século XVIII que ardeu em dezembro de 2017.A nova igreja vai custar 600 mil euros, um valor que ultrapassa, em muito, os pouco mais de 365 mil angariados pelo povo da freguesia.Além do custo elevado da nova igreja, o projeto implica a demolição da casa paroquial. André Fernandes diz que a população se sente "enganada"."Estamos totalmente contra a destruição da casa paroquial. O dinheiro foi angariado para um determinado objetivo e querem agora usá-lo para outras coisas. Isso para mim só tem um nome, que é burla",acusa o autarca, inconformado.O projeto da nova igreja, da autoria de um arquiteto local, foi apresentado em meados do ano passado à população, que foi chamada a pronunciar-se "por escrito".O padre Filipe Sá garante aoque "os comentários foram positivos".Quanto à polémica dos donativos, o sacerdote recusa-se a tecer qualquer comentário adicional.