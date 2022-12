O anúncio da venda de um terreno de 16 hectares, na sua maior parte numa zona de dunas junto à foz do rio Mira, em Vila Nova de Milfontes, preocupa a população, que teme deixar de ter acesso às praias. Embora a área de construção permitida seja de apenas 900 metros quadrados, uma parcela já urbanizada, a população mostra-se preocupada com o futuro desta zona nobre da vila turística, com vista para a praia da Franquia e foz do rio Mira a sul e várias praias marítimas a norte.









