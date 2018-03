Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Populações de Alverca ficaram sem eletricidade durante 12 horas

Avaria numa subestação da EDP deixou sem energia 35 mil pessoas em Alverca e Sobralinho.

Por Lusa | 09:26

Uma avaria numa subestação da EDP que abastece esta zona do Ribatejo deixou moradores de Alverca e Sobralinho sem eletricidade durante várias horas. O corte de energia aconteceu por volta das 18h30 de quarta-feira.



Por volta da meia-noite, a energia foi reposta na maioria das localidades da freguesia de Alverca e Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, mas houve moradores que ficaram sem energia até às 6h45 desta quinta-feira.



Fonte oficial da EDP Distribuição disse à agência Lusa, pela 01h15, que "os poucos clientes que ainda faltam ligar, ficariam com energia cerca das 02h00", mas o CM apurou que houve quem só voltasse a ter energia muitas horas depois.



A EDP Distribuição explicou às 22h10 de quarta-feira que uma avaria numa subestação, que abastece esta zona do Ribatejo, estava a afetar "parte de Alverca e algumas zonas do Sobralinho", acrescentando que a empresa estava a proceder à ligação progressiva à rede de "uma dezena de geradores, num total de 20", além de disponibilizar também uma central móvel.



A Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, no distrito de Lisboa, tem mais de 35 mil habitantes.



Depois de estarem a trabalhar, os 20 geradores e a estação móvel só serão desligados assim que a avaria na subestação estiver reparada.