Populações de Vouzela com socorro em risco devido a encerramento de estrada nacional

Está comprometido o socorro às populações das freguesias de Queirã e Fornelo do Monte, no concelho de Vouzela, por causa do encerramento da estrada nacional (EN) 228 há mais de seis meses.“Estamos a falar de desvios que temos de fazer por outras estradas com poucas condições em que, no mínimo, perdemos mais dez minutos. Ora, sabemos o que dez minutos a mais podem representar numa situação de emergência”, explica Joaquim Tavares, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, que este sábado se juntou a dezenas de populares, empresários e autarcas num protesto pacífico e no cumprimento das regras de higiene e segurança para exigir uma solução para a via, que pede requalificação há vários anos – o estado da estrada piorou com as intempéries do último inverno.