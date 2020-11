"Por amor de deus, estamos a morrer aos poucos": As palavras de ordem do chef Ljubomir em protesto pela restauração

O medo e a incerteza têm feito os seus estragos na saúde mental dos profissionais da restauração. Este sábado, antes de recolher obrigatório, foi organizado um protesto no Rossio, em Lisboa, a apelar ao Governo para mais apoios visto que os atuais são insuficientes.

O chef de cozinha Ljubomir Stanisic foi um dos representantes do setor. Pediu ajuda para a restauração poder "continuar a ajudar o Governo".

"Isto está a desgovernar-se. São já 43.000 pessoas na rua. Somos obrigados a despedir as pessoas e não queremos", disse aos jornalistas no final do evento, que foi fortemente vigiado pela polícia.

E sobre o apoio anunciado pelo Governo de 20% da quebra da faturação registada nos primeiros nove meses deste ano, relativamente ao período homólogo de 2019, o cozinheiro classificou-as de serem "falsas perspetivas".

Isto porque, desde janeiro, os restaurantes estiveram a laborar com 50% da ocupação e, dessas 44 semanas, estiveram encerradas durante 11.

"Só queremos os nossos direitos, queremos ajudar o Governo como ajudamos até agora. Mas, por amor de deus, olhem para nós, estamos literalmente a morrer aos poucos".

Entre as várias medidas que estes empresários exigem do Governo, e que constam de um manifesto lido no início do protesto estão "apoios financeiros a fundo perdido de maneira a compensar os prejuízos acumulados ao longo de oito meses para o setor dos bares e discotecas, eventos, restauração, comércio e todos os fornecedores diretos e indiretos".

São igualmente reclamados "apoios à restauração e comércio pela redução de horário" e a "reposição do horário de funcionamento de restaurantes, bares e comércio local", bem como a isenção da Taxa Social Única (TSU) até 30 de junho de 2021, a redução da taxa de IVA até 31 de dezembro de 2021 e uma ajuda ao pagamento das rendas.



O protesto foi marcado por frases fortes, condimentadas com muitos palavrões, houve um momento dedicado aos que perderam o emprego nestas áreas e, principalmente, aos que alegadamente se suicidaram, com um minuto de silêncio acompanhado de fumo preto e vermelho, solto de tochas empunhadas pelos promotores do evento.

Entretanto, o ministro da Economia anunciou este sábado que os apoios já disponibilizados ou anunciados para o setor da restauração na sequência da crise causada pela pandemia totalizam 1.103 milhões de euros, correspondendo a cerca de 60% do da quebra de faturação registada pelo setor.

