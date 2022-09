Por que é que os homens passam tanto tempo na casa de banho?

eza o ditado que os homens são de Marte e as mulheres de Vénus. E, verdade seja dita, em muitas situações da vida, como a conhecemos, esta expressão não poderia ser mais assertiva. É certo que o homem é um animal de hábitos, e que cada qual com as suas manias. Mas há coisas que não se compreendem — pelo menos até serem questionadas e aprofundadas como deve ser. Como por exemplo:

Leia a notícia na Must