“Por vezes basta apenas estar”: Psicólogo ajuda população nos bairros de Lisboa

Antes do vírus, chegava a dar consultas aos mais velhos da rua para a janela. Agora, tem de ser por telefone. Nuno Colaço é psicólogo clínico e tem estado a apoiar a população de uma das freguesias mais envelhecidas da capital, Santa Maria Maior (que integra os bairros de Alfama, Baixa, Chiado, Castelo e Mouraria).

"O isolamento, a saúde, ameaçada em caso de contaminação, falta de liberdade, da relação e do toque fazem emergir comportamentos, inseguranças, fragilidades, dúvidas, medos, que, sendo esperados numa situação de catástrofe, são completamente novos para a esmagadora maioria da população, o que torna, por sua vez, o quotidiano ainda mais difícil e desorganizado", reconhece o psicólogo ao Correio da Manhã.

Nuno sabe bem que, para fazer face a estas questões, é fundamental o apoio à população, procurando o apaziguamento dos efeitos psicológicos da pandemia através do esclarecimento, do acompanhamento, da reorganização, ou do encaminhamento.

"Por vezes, basta apenas estar e fazer sentir essa presença que promove a conversa e o diálogo que interrompe momentaneamente a solidão...", relata sobre o que tem acontecido amiúde nas suas últimas semanas, durante as quais tem vindo a contactar os moradores da freguesia à distância (via telefone ou vídeo).

"Esta abertura à comunidade é fundamental, facilitando os canais de ajuda e de apoio, aproximando-nos, porque é assim que queremos fazer. Escutar. Ajudar. Encaminhar", remata o especialista.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24