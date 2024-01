No que diz respeito a pornografia, as tendências estão a ficar mais ‘maduras’. A plataforma Pornhub divulgou o balanço do ano de 2023 e revela que termos como ‘mature cougar’ (solteirona madura), ‘MILF’ (mãe que quero levar para a cama), ‘DILF’ (pai que quero levar para a cama), ‘avozinha’ e ‘GILF’ (avozinha/avozinho que quero levar para a cama) foram os que mais cresceram, entre 71% e 168% em comparação com o ano anterior.









A explicação pode estar no facto de a faixa etária dos utilizadores também ter subido. O tempo médio passado a visualizar conteúdos porno na internet foi de dez minutos e nove segundos por dia, o que representa um crescimento de 15 segundos relativamente a 2022 entre os homens e nove segundos entre as mulheres. Já no que diz respeito a idades, o tempo diminuiu entre os utilizadores dos 18 aos 44 anos e aumentou a partir dos 45: mais 25 segundos dos 45 aos 54 anos; mais 59 segundos dos 54 aos 64, e mais 77 segundos a partir dos 65 anos.

Em termos globais, as pesquisas mais frequentes em 2023 foram ‘Hentai’ (filmes pornográficos de ‘manga’ e ‘anime’ originários do Japão) e ‘MILF’. O sexo entre mulheres (lésbicas) garantiu o terceiro lugar. Os Estados Unidos voltaram a ser o país com maior consumo de conteúdos para adultos, seguido das Filipinas, França, México e Reino Unido.









A média mundial de mulheres consumidoras de pornografia foi de 36%, mais 1% do que no ano anterior.

Neste relatório, a única referência a Portugal é num mapa mundo com as preferências por País que indica que, no nosso país, a maioria das pesquisas foi por ‘sexo anal’.