Porta Solidária apela à doação de alimentos no Porto

Os donativos estão a diminuir e o projeto Porta Solidária, que serve refeições diárias a cerca de 500 utentes, junto à igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Marquês, Porto, apela à doação de alimentos, de forma a continuar a ajudar quem necessita - casos confirmados pela Segura Social.



“A pandemia trouxe muita dificuldade a inúmeras famílias, além dos nossos utentes diários. É impossível continuar este projeto sem que o povo se una. Apelamos, por isso, a empresas e particulares do Grande Porto para que tomem a iniciativa e nos ajudem a cumprir esta missão, do povo para o povo”, referem os responsáveis. “O equilíbrio da sociedade em que vamos viver no rescaldo desta situação sem igual depende da sua atitude. É a nossa missão e sua também. Vamos lutar juntos!”, indicam.



Ver comentários