Portabilidade de número de telefone vai ser mais fácil com código de validação

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou esta segunda-feira que a portabilidade do número de telemóvel "vai passar a ser mais simples", através de um código de validação que está em vigor desde sábado.

Em comunicado, o regulador adianta que "essa maior simplificação decorre do facto de o pedido eletrónico de portabilidade [mudar de operador mas manter o mesmo número] entre prestadores passar a processar-se através de um código de validação de portabilidade (CVP) que está em vigor desde sábado".

Ou seja, de acordo com as alterações ao regulamento da portabilidade decididas pela Anacom, "os operadores tinham que gerar e enviar aos clientes até ao dia 11 de maio, o passado sábado, os CVP dos seus clientes, que terão que ser indicados sempre que se faz um pedido de portabilidade do número".