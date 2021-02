Portadores de deficiência sem prioridade na vacinação contra Covid-19

A Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral considera "imperioso" dar prioridade às pessoas com deficiência na estratégia de vacinação contra a Covid-19. O pedido foi enviado à ministra da Saúde, à diretora-geral da Saúde, ao coordenador do Plano Nacional de Vacinação e à secretária de Estado da Inclusão.

"É inegável que as pessoas com deficiência (por limitação física ou mental) correm um maior risco de contrair Covid-19. Tal risco é ainda mais acrescido porque são pessoas que têm um contacto muito próximo e específico com cuidadores ou prestadores de serviços de apoio. É inegável, também, que algumas pessoas com deficiência não conseguem (nem podem) respeitar as conhecidas regras de distanciamento e higienização, por exemplo. Ou de tais regras nem chegaram a ter conhecimento, pela dificuldade de comunicação e ausência de informação adequadamente acessível", referem na missiva.

Acrescenta ainda que "a evidência científica demonstra que, quando infetadas com Covid-19, as pessoas com deficiência têm maior probabilidade de desenvolver mais sintomas graves (com risco de morte)". E lembra que "a Organização Mundial de Saúde considera que as pessoas com deficiência são população vulnerável em situação de emergência de saúde pública – com estratégias bem definidas, e defendidas pela International Disability Alliance em relação a tal grupo". Muitos dos doentes com paralisia cerebral têm também um quadro clínico complexo, com grave défice neuromotor, sendo que muitas não residem em instituições, ficando assim fora dos critérios de prioridade na vacinação.

Esta federação considera que, de igual forma, deveriam ser priorizados também aqueles que prestam cuidados aos portadores de deficiência, nomeadamente, assistentes pessoais, cuidadores, familiares, intérpretes e guias. Outros governos europeus, como Alemanha e Reino Unido, têm integrado esta população específica nas fases prioritárias.