A ministra da Saúde, Marta Temido, fez esta segunda-feira um balanço sobre o, avançando que até este domingo, o país já recebeu 43200 doses da vacina da farmacêutica Astrazeneca.Marta Temido avançou ainda que "no final desta semana será disponibilizado no portal do SNS um conjunto de novas funcionalidades". A ministra explicou que vai existir um simulador que permite saber se determinada pessoa com mais de 50 anos consta na lista da fase número 1."É preciso inserir alguns dados como o número SNS, a data e nascimento ou o nome completo", explicou.Temido avançou ainda que este simulador vai permitir que as pessoas tenham melhor acompanhamento do que é a sua inclusão no processo ou ver se é necessário correção (caso não esteja incluidas nesta fase).