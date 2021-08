Portas elevadas em Lisboa já são atração turística

V ai ser preciso esperar até novembro para que o desnivelamento da calçada da Ajuda, em Lisboa, que deixou várias casas das instalações da GNR com a porta a mais de um metro do chão, esteja resolvido. A edificação de “um acesso reentrante”, ou seja, com “degraus na parte interna do edifício e fazendo recuar a porta, para não ocupar o passeio” é, segundo o arquiteto e presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, Jorge Manuel Marques, a solução para o acesso. Entretanto, o local já se transformou em atração turística, com muitas pessoas a tirar fotografias.As casas estão “desabitadas há anos e são usadas ocasionalmente pela GNR, que acede às mesmas através das portas nas traseiras e que ligam diretamente à área do quartel”, explica a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), entidade que, a par com o Turismo de Lisboa, é responsável pelas obras de requalificação do Palácio Nacional da Ajuda e da zona envolvente. A insólita situação aconteceu pela necessidade de abrir a circulação do trânsito nesta artéria, antes da conclusão do projeto.