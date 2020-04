Sirene dos bombeiros de Portimão vai tocar sempre que alguém circular na rua sem justificação

Os bombeiros de Portimão vão acionar a sirene cada vez que forem detetadas muitas pessoas nas ruas da cidade, uma forma de alertar a população para permanecer em casa durante a pandemia de coronavírus.A decisão surge depois das Equipas de Proteção Civil que circulam diariamente na rua terem detetado muitas pessoas a passear. Desta forma, a sirene vai ser acionada para que as pessoas regressarem a casa, onde deverão permanecer resguardadas.Ao, o comandante da corporação, José Sousa, confirmou que a sirene vai ser acionada, de acordo com a informação avançada pelas equipas no terreno."Andam constantemente na rua, a percorrer o concelho. Sempre que detetarem muitas pessoas na rua, vão passar-nos a informação e nós vamos ligar a sirene", informou o comandante.Esta é uma forma de "chamar à atenção" para a população deslocar-se para casa durante o Estado de Emergência, em vigor até 17 de abril.