A partir desta segunda-feira, Portimão faz marcha-atrás no processo de desconfinamento. No Algarve, é o único concelho nessa situação, com 185 casos nos últimos 14 dias, o que o coloca no patamar dos mais de 240 casos por cada 100 mil habitantes. Os números estão, contudo, a regredir, o que é um bom indicador.









Mas, para os empresários, sobretudo os do pequeno comércio e os que têm esplanadas, o sentimento é de revolta: “É um transtorno muito grande. As pessoas já se estavam a habituar a voltar a frequentar as esplanadas e agora volta tudo atrás. A venda ao postigo não se compara com a esplanada”, disse ao CM Paulo Catuna, que explora um quiosque na zona ribeirinha.



Por seu lado, João Veiga, empresário da restauração, diz que “a decisão é de lamentar e prejudica os empresários e a população em geral”. E sublinha que “os surtos ocorreram sobretudo na construção civil e escolas, mas todos os setores são afetados”.