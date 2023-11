São inauguradas amanhã as iluminações de Natal em mais de 90 ruas da cidade do Porto, num total de quatro milhões de lâmpadas LED por toda a cidade, e 757 motivos diferentes.A árvore de Natal de 32 metros está instalada na Avenida dos Aliados. O Largo da Estação da Campanhã e o átrio da Estação da Trindade vão estar decoradas com estruturas de 8 metros.A Praça Gomes Teixeira conta com uma estrutura luminosa com dois metros de altura.