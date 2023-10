O distrito do Porto registou, no primeiro semestre deste ano, o maior número de casos de doentes (725) com sinais de AVC encaminhados para os hospitais, seguindo-se os de Lisboa e de Braga, com 683 e 261 casos, respetivamente.









Por unidades hospitalares, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi o que recebeu mais casos suspeitos através da Via Verde do AVC, com 281 registos, seguindo-se o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde deram entrada 192 casos, e o Hospital de Braga, com 173 utentes.

Entretanto, com base nos dados do primeiro trimestre, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) informa que apenas 57% dos 3647 utentes encaminhados para os hospitais com sinais de acidente vascular cerebral (AVC) contactaram a linha 112 nas primeiras duas horas após o início dos sintomas. As primeiras horas após os sintomas são essenciais para garantir a eficácia dos principais tratamentos, sublinha o INEM, recordando que, em caso de falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar, os utentes devem ligar de imediato para o 112, o número europeu de emergência.