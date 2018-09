Porto de Leixões recebe navio com 315 metros de comprimento

Mein Schiff 1 atracou esta segunda-feira no terminal de cruzeiros portuense.

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, o Mein Schiff 1 tem capacidade para transportar cerca de quatro mil pessoas.

Atracou esta segunda-feira no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões um navio de 315 metros de comprimento, o maior que este porto já recebeu.Segundo aCom esta chegada, o terminal de cruzeiros ultrapassa o seu limite operado de navios que ia, até agora, até aos 300 metros de comprimento. Desta forma, o espaço fica habilitado para "receber navios ainda maiores", o que lhe permite alargar "a frota de navios com possibilidade de escalar este porto, um desafio para futuras operações", adianta a APDL. "A entrada e a atracação do navio no nosso terminal não poderia ter decorrido de melhor forma, o que só revela que o novo Terminal de Cruzeiros está a cumprir os seus objetivos", salienta a administração.O Mein Schiff passa, assim, por Portugal numa viagem de cruzeiro ao serviço da Tui Cruises que levará milhares de Bremerhaven, na Alemanha, até às Gran Canárias.