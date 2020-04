Porto e Lisboa perto dos mil infetados com coronavírus. Saiba quantos casos tem o seu concelho

Os concelhos do Porto (959) e de Lisboa (946) estão muito perto de atingir os mil casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, o que solidifica a posição dos municípios das duas maiores cidades do país como os mais atingidos pela pandemia. Já o concelho de Vila Nova de Gaia (884) caminha também para em breve atingir a barreira do milhar de casos positivos.O relatório divulgado esta terça-feira, 14 de abril, pela Direção Geral de Saúde (DGS) mostram ainda que são agora oito os concelhos com 500 ou mais infetados, isto depois de o município de Valongo ter passado dos 491 casos reportados na segunda-feira para 507 nesta terça-feira.Já o número de municípios com pelo menos duas centenas de infetados mantém-se, tal como ontem , em 16, enquanto os concelhos com 100 ou mais casos positivos de Covid-19 aumentou de 32 na segunda-feira para 33 (Penafiel passou de 98 casos ontem para 100 hoje).Existem nesta altura 196 municípios com três ou mais casos confirmados, o equivalente a 63,6% dos 308 concelhos portugueses, o que configura um aumento de dois concelhos nesta circunstância face a segunda-feira. Trata-se da Chamusca e da Azambuja, que reportam agora três casos positivos cada.Os dados divulgados hoje pela DGS indicam ainda que o crescimento do número de mortes causadas pelo surto estabilizou nos 6% , tendo-se verificado 32 fatalidades face às 31 ontem observadas. O número total de óbitos é agora de 567.Já o total de infetados pelo coronavírus cresceu 3% para 17.448, mais 514 casos do que se verificava esta segunda-feira, o que significa uma pequena aceleração no aumento de infetados comparativamente com a taxa de 2,1% ontem registada, a mais baixa até agora observada desde o início da pandemia.