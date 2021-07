Porto e Norte esperam Verão melhor que 2020 com turistas nacionais, espanhóis e franceses

O presidente do Turismo do Porto e Norte disse esta quarta-feira esperar que o verão de 2021 seja "um pouco melhor" do que o de 2020 com uma "grande presença" de turistas nacionais, mas também de espanhóis e franceses.

"Em 2020, fomos a região com o maior número de hóspedes. Acreditamos que vamos repetir isso novamente, mas já também aqui com a chegada de alguns mercados importantes para a região como o nosso primeiro mercado, que é Espanha, e também França", destacou Luís Pedro Martins na apresentação da campanha multimédia do Turismo do Porto e Norte para os mercados externos, que decorreu em Gaia, no distrito do Porto.

As expectativas "seriam maiores" se não surgissem vários problemas como o que surgiu com o mercado alemão, americano e brasileiro, sublinhou.

"Hoje, os nossos hoteleiros indicam estar no mês de julho a cerca de 70% da taxa de ocupação nos subdestinos [Douro, Minho e Trás-os-Montes] mais afastados do Porto", destacou, acrescentando que "as perspetivas são de chegar novamente aos 95% da taxa de ocupação".

"Aqui a luta, neste caso, é melhorar os rácios que tivemos nas grandes cidades. Acredito que o vamos conseguir fazer, sendo o Porto uma cidade que já era tão atrativa para o mercado internacional", frisou.

Luís Martins apontou que o Porto tem, neste momento, "uma vida diferente do que há um ano" e que, por isso, acredita que os números serão melhores.

Apesar da quarta vaga da pandemia de covid-19, o presidente da entidade de turismo salientou que, atualmente, sente-se "algo diferente comparativamente a 2020", pois "já se vêm turistas estrangeiro na cidade [do Porto]".

"Estamos todos numa grande expectativa e acreditamos que vá ser um pouco melhor que 2021, nomeadamente aqui também nas cidades que, no ano forte da pandemia, em 2020, foram muito prejudicadas", realçou.