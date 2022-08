A Porto Editora vai corrigir o texto do manual de Filosofia do 10º ano em que se aborda o caso do jogador Marega, que foi alvo de insultos racistas no dia 16 de fevereiro de 2020, no jogo entre o Vitória de Guimarães e o FC Porto. Revoltado com os insultos, o portista Marega abandonou o campo, aos 71 minutos, após marcar o golo da vitória (1-2).









“Os autores do manual referem-se aos adeptos do Vitória Sport Clube como os autores dos insultos. Ora, a Justiça absolveu o clube de tais acusações e foram multados três espectadores que estavam no estádio”, explica a editora. Nesse sentido, vai substituir, no texto em causa, na página 154, as palavras adeptos vitorianos por espectadores nos livros que ainda não foram impressos. A Porto Editora já pediu desculpa ao Vitória Sport Clube e aos adeptos.

Recorde-se que o clube vitoriano emitiu um comunicado, a pedir à editora para retirar o ‘Caso Marega’ do manual , alegando “estigma injustificado sobre milhares de adeptos”. A inclusão do ‘Caso Marega’, segundo a editora, tem como intenção levar os alunos a uma “reflexão crítica e a uma tomada de posição a partir de notícias e de casos atuais e mediáticos”. “É errado afirmar que o manual potencia a criação de um estigma injustificado sobre milhares de adeptos. Pelo contrário, promove a análise, discussão e debate de um tema segundo diferentes perspetivas”, sublinha.