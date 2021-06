Porto 'fura' regras da task force e vacina mais de 100 jovens contra a Covid-19

CM, que revela ainda que já foram abertos 216 inquéritos e constituídos mais de 50 arguidos.



Este é o maior episódio de desrespeito às regras implementadas pelo coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Melo, que assumiu o caso como "desobediência clara".



diretora da Aces do Porto, que entretanto já se demitiu.



Leia também Suspeitas de fraude na vacinação Covid levam à abertura de 216 inquéritos-crime

mas ainda não foi confirmada pelo, que revela ainda que já foram abertos 216 inquéritos e constituídos mais de 50 arguidos.Este é o maior episódio de desrespeito às regras implementadas pelo coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Melo, que assumiu o caso como "desobediência clara".

Pelo menos 100 jovens receberam vacinas contra a Covid-19 no centro de vacinação do Cerco, no Porto, contra as regras da task force. A notícia é avançada pelo jornal Público na edição deste sábado,