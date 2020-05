Porto reabre parques e retoma estacionamento pago à superfície de forma faseada

A Câmara do Porto anunciou esta terça-feira a reabertura dos parques de estacionamento municipais a partir de 11 de maio e o regresso faseado, até 01 de junho, do estacionamento pago à superfície em toda a cidade.

Em comunicado publicado na sua página oficial, o município esclarece que o regresso da atividade de fiscalização do estacionamento à superfície, suspensa desde março por causa da pandemia de covid-19, será feito por etapas, o que permitirá à autarquia "preparar o reinício das operações de gestão de estacionamento em segurança".

Nesse sentido, a partir da próxima segunda-feira serão reabertos ao público em geral todos os parques de estacionamento municipais ou cuja gestão está confiada à empresa municipal Ágora, designadamente os parques de estacionamento da Trindade, Alfândega, Silo Auto, Palácio de Cristal e Poveiros.

Já uma semana depois, no dia 18 de maio, será reiniciada a operação de fiscalização do estacionamento à superfície na zona central da cidade (Zona I), onde o comércio de rua é mais prevalente, e é também reaberto o parque municipal de Duque de Loulé, onde ainda decorrem obras de repavimentação, bem como o Funicular dos Guindais.

No dia 25 de maio segue-se a retoma da cobrança na zona II e, finalmente, no dia 01 de junho, nas zonas III e IV "de pendor mais residencial e de serviços".

O município adianta ainda que a informação das diferentes zonas de estacionamento pago à superfície está devidamente identificada em todos os parcómetros.

Serão igualmente retomadas, como meio de pagamento, as aplicações já existentes - Telpark e Via Verde -, que serão ajustadas ao plano de reabertura gradual definido pela câmara.

Segundo a autarquia, este regresso faseado da atividade de fiscalização do estacionamento à superfície permitirá ao município preparar o reinício das operações de gestão de estacionamento em segurança, "implementando gradualmente todos os planos de contingência entretanto definidos, nomeadamente no que respeita à desinfeção dos espaços e respetivos equipamentos, ao mesmo tempo que acompanha o regresso faseado da atividade económica".

Como medida de combate à pandemia de covid-19, a operação e fiscalização do estacionamento pago à superfície está suspensa desde 13 de março, dia em que foi também decretado o encerramento ao público dos parques de estacionamento municipais, que se mantiveram apenas disponíveis para os portadores de avença.

Segundo a Câmara do Porto, estas medidas tiveram como objetivo primordial "parar tudo aquilo que era possível parar", disponibilizando-se o espaço de estacionamento disponível na cidade para os moradores e os trabalhadores dos setores essenciais.

Na quinta-feira, a Câmara do Porto tinha já anunciado que ia manter até 10 de maio as medidas preventivas adotadas na cidade, por entender ser o período necessário à preparação do regresso de trabalhadores e serviços municipais.

