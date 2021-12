Porto vai ter 18 centros de testagem até à próxima semana

A cidade do Porto vai ter em pleno funcionamento, até ao início da próxima semana, 18 centros de testagem para a realização gratuita de testes antigénio para deteção da Covid-19, revelou a autarquia.

Em comunicado, a Câmara do Porto refere que, neste momento, há um total de oito centros de testagem em atividade, número que vai aumentar até ao início da próxima semana, altura em que estarão "em pleno funcionamento 18 locais para a realização de testes para deteção da Covid-19, em articulação com operadores do setor".

Para além das seis infraestruturas cuja abertura tinha sido anunciada pela autarquia na segunda-feira, abriram, entretanto, mais dois, na quarta-feira, elevando para oito o número de locais disponíveis atualmente para a realização de testes.