Porto vai ter centro de rastreio "Drive Truh" para o novo coronavírus

Vai estar disponível a partir do próximo dia 18 de março, no Porto, o primeiro centro de rastreio "Drive Truh" para o novo coronavírus.O modelo vai permitir aos pacientes suspeitos da infeção e previamente referenciados pelo SNS, deslocarem-se até ao ponto de recolha, montado no Queimódromo, no Porto, realizar o teste. Os resultados são depois enviados diretamente ao suspeito e às autoridades de saúde pública.O sistema, cujas entradas e saídas serão controladas pela polícia, permitirá a realização de cerca de 400 testes diários numa primeira fase.