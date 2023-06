Portugal adquire sete sistemas antidrone para proteger o Papa durante a JMJ

O Ministério da Administração Interna avançou que Portugal adquiriu sete sistemas antidrone para reforçar a segurança do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento religioso que decorre na primeira semana de agosto em Lisboa.Segundo avança o Jornal de Notícias, a PSP vai ter acesso a três sistemas antidrone, enquanto a GNR vai receber três de inibição e um de deteção.Esta medida foi tomada por questões de segurança. Recorde-se que, durante a peregrinação do 13 de maio, foram detetados mais de 20 voos ilegais de drones no Santuário de Fátima.De acordo com o JN, que cita informação do Portal Base da Contratação Pública, os sistemas adquiridos têm garantia de três anos e custaram mais de 150 mil euros.As tecnologias detetam voos não autorizados e enviam avisos aos operadores da PSP e da GNR, que têm a opção de cortar o sinal e forçar o drone a voltar à origem.O concurso público para aquisição dos drones foi aberto em abril e candidataram-se seis empresas, tendo sido a Geopass a escolhida.