Portugal registou 46 mortos por Covid-19, no espaço de 24 horas, um novo recorde depois dos 40 óbitos registados a 30 de outubro. No dia em que o País colocou a bandeira a meia haste em memória das vítimas da pandemia, os dados da Direção-Geral da Saúde revelam um total de 2590 óbitos - 567 ocorreram só no mês de outubro.