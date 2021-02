Portugal atinge valor mais baixo de sempre de abandono escolar em 2020

Portugal atingiu em 2020 o valor mais baixo de sempre de abandono escolar tendo ultrapassado a meta de 10% estabelecida pela Comissão Europeia em 2020.A taxa foi de 8,9%, sendo que se se contar apenas com o Continente são 8,4% de taxa de abandono.De acordo com um comunicado do Ministério da Educação enviado às redações, a "evolução constante, firme e extraordinariamente notável do País" são ainda mais notáveis devido à pandemia que o mundo enfrenta.Há 20 anos, Portugal registava uma taxa de 50% de abandono escolar.Quando começou a ser medida a taxa de abandono escolar, há 20 anos, Portugal registava valores próximos dos 50%, ultrapassando em 30% os valores estabelecidos pela Comissão Europeia.